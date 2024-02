Öffentlichkeitswirksamer Verkehrsunfall in Neuwied

Ein öffentlichkeitswirksamer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, 09.02.2024, 11:38 Uhr in der Heddesdorfer Straße in Neuwied.

Symbolbild Foto: dpa

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 37jähriger Mann aus Neuwied mit einem PKW VW Passat die Heddesdorfer Straße aus Richtung Hofgründchen kommend in Fahrtrichtung Hermannstraße.

Kurz nach der Matthiaskirche wollte der Fahrzeugführer auf einen Parkplatz einfahren. Dabei kollidierte er aber mit einem Parkpfosten und anschließend mit einer Grundstücksmauer, wodurch der PKW zum Stillstand kam. Durch den regen Fußgängerverkehr im Bereich der Heddesdorfer Straße (Ein-(Ausgang der Einkaufsgalerie Neuwied) wurden zahlreiche Passanten auf den Unfall aufmerksam und gingen zu dem Fahrzeug. Durch eine sich unweit aufhaltende Streife der Polizeiinspektion Neuwied wurde der verantwortliche Fahrzeugführer noch in seinem Fahrzeug sitzend festgestellt. Bei der Personalienfeststellung des Fahrers leistet dieser gegenüber den Beamten Widerstand und mußte daher vor Ort mit einfacher körperlicher Gewalt überwältigt und gefesselt werden. Durch eine Person aus der Gruppe der Schaulustigen wurde dann aus noch zu ermittelnden Gründen eine Scheibe des PKW eingeschlagen. Der Täter dieser Sachbeschädigung konnte vor Ort ebenfalls sofort festgestellt werden.

Da der PKW durch den Unfall nicht mehr fahrbereit war, wurde das Fahrzeug abgeschleppt (wirtschaftlicher Totalschaden 5000,-EUR). Der verantwortliche Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und dürfte zur Tatzeit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Der Mann wurde festgenommen und verblieb zur Verhinderung weiterer Straftaten vorerst im Polizeigewahrsam.



Fußgänger die sich zum Unfallzeitpunkt in der Heddesdorfer Straße aufgehalten haben und den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-8780 oder per email an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



