Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 08:30 Uhr

Der Geschädigte ist Eigentümer einer Streuobstwiese am Rheinblick in Rengsdorf. Als er einen Birnenbaum ernten wollte ist ihm aufgefallen, dass dieser Baum bereits durch unbekannte Täter nahezu leergepflückt wurde. Ein Nachbar beobachtete am Sonntag, 30.08.2020, mehrere Personen die auf dem Grundstück an den Bäumen zugange waren. Diese hatten auch eine Leiter dabei. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell