Oberirsen -Schwerer Diebstahl aus Kraftfahrzeug

In der Zeit von Mittwoch, 20.10.2021, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 21.10.2021, 07.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter die Doppelkabine eines Lkw Mitsubishi Canter auf.

Anschließend entwendeten sie verschiedene Elektrowerkzeuge der Marke Makita und diverse Zubehörteile.

Der Lkw war während des Tatzeitraumes auf dem Gelände eines Dachdeckerbetriebes im Kastanienweg in Oberirsen abgestellt.

Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.



