Neuwied

Oberbieber, Niederbieber: Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In der Nacht vom 10.03.2024 auf den 11.03.2024 kam es in den Ortsteilen Oberbieber und Niederbieber zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen.