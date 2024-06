Nötigung im Straßenverkehr

Am Montagmorgen befuhr eine 24-jährige Frau aus Linz mit ihrem Pkw die B 42 in Fahrtrichtung Bonn.

Anzeige

In Höhe der Gemarkung Kasbach-Ohlenberg fuhr ein nachfolgender Pkw mehrmals dicht auf den Pkw der Frau auf. Im Rückspiegel erkannte die Fahrerin, dass der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeugs gestikulierte, sie solle schneller fahren. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei in Linz, die Ermittlungen wegen dem Verdacht der Nötigung aufnahm.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell