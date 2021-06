Nötigung im Straßenverkehr

Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde ein Verkehrsteilnehmer auf der B42 – Höhe Anschlussstelle Scheuren in Fahrtrichtung Bonn – durch den Fahrer eines vorausfahrenden BMW erheblich genötigt.

Der Fahrer des grauen BMW muss den nachfolgenden Geschädigten aus Bosheit stark ausgebremst haben, sodass ein Zusammenstoß nur durch das Bremsmanöver des Geschädigten verhindert werden konnte. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz zu melden. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer dauern an.



