Nötigung im Straßenverkehr

Der Traktor mit Anhänger befuhr die gleiche Richtung und näherte sich von hinten auf der engen Straße, die kein gefahrloses Passieren ermöglicht. Bei Erkennen der Reiterinnen hupte der Fahrer, unterließ es jedoch, seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Die Reiterinnen versuchten, in einen Feldweg auszuweichen, was einer Reiterin nicht mehr gelang. Sie musste vom Pferd abspringen. Das Tier lief in ein angrenzendes Feld und zog die Reiterin hinter sich her. Der Fahrer des Traktors bremste sein Fahrzeug kurz ab, beschimpfte die Reiterinnen und fuhr anschließend in Richtung Rödder davon. Das Kennzeichen des Fahrzeuges konnte abgelesen werden.



