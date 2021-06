Niederfischbach- Radfahrer bei Kollision verletzt

Am 14.06.2021, gegen 20:00 Uhr befuhr eine 45-jährige Radfahrerin mit ihrem Mann den Radweg von Kirchen in Richtung Niederfischbach.



Ein 49-jähriger befuhr den Radweg mit seinem Fahrrad in die Gegenrichtung.

Im Verlauf der Strecke fuhr die 45-Jährige neben ihrem Mann und kollidierte in der Folge mit dem entgegenkommenden 49-Jährigen. Beide Radfahrer stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. An den Fahrrädern entstand Sachschaden.



