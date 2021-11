Niederfischbach – Mülltonnenbrand

Am Sonntag, den 31.10.2021, wurde gegen 11:15 Uhr, von Zeugen ein Mülltonnenbrand in Niederfischbach in der Mühlenstraße gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf eine geschieferte Holzwand und ein paar Balken eines am Wohnhaus angebauten Unterstandes übergegriffen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,00 EUR. Verletzt wurde niemand. Es waren ca. 50 Frauen und Männer von der Feuerwehr Niederfischbach, Harbach und Kirchen im Einsatz.

Die Polizei in Betzdorf nahm die Ermittlungen bezüglich der Brandursache auf. Derzeit liegt die Vermutung nahe, dass der fahrlässige Umgang mit heißer Asche den Brand ausgelöst hat.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell