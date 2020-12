Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 17:01 Uhr

Nach derzeitiger Erkenntnislage führte die Partei „Der III. Weg“ in der Nacht zu Sonntag, den 17.11.2020 eine Gedenkveranstaltung in einem Waldgebiet in Niederfischbach durch. Die Veranstaltung selbst entfaltete keine Öffentlichkeitswirksamkeit. Die Polizei Betzdorf vernimmt derzeit Zeugen in dieser Sache und prüft in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz eine strafrechtliche Relevanz.



