Niederfischbach- Einbrüche in Turnhalle der Grundschule

Niederfischbach (ots) – Im Zeitraum 02.bis 04.03.2021 drangen bisher unbekannte Täter in die Kellerräume der Grundschulturnhalle in Niederfischbach, Rothenbergstraße, ein. Um in die Räume zu gelangen, traten die Täter Kellerfenster ein. Was aus den Räumlichkeiten entwendet wurde steht noch nicht fest; der genaue Schaden ist noch nicht beziffert.

Die Ermittlungen des Polizeibezirksdienstes Niederfischbach dauern derzeit noch an; erste Zeugenhinweise werden ausgewertet.

Weitere Hinweise erbittet der Polizeibezirksdienst Niederfischbach oder die Polizei Betzdorf.



