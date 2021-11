Neuwied/Körperliche Auseinandersetzung – Zeugenaufruf der Polizei Neuwied

Am heutigen Dienstag, 09.11.2021, gegen 10:53 Uhr wurde der Polizei Neuwied eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Augustastraße in Höhe des Finanzamtes gemeldet.



Im benannten Bereich der Augustastraße fanden am heutigen Tage Markierungsarbeiten statt.

Laut Zeugenaussagen entwickelte sich aus einem Streit zwischen einem Mitarbeiter der Markierungsfirma und einem Verkehrsteilnehmer eine handgreifliche Auseinandersetzung, bei der eine beteiligte Person verletzt wurde.



Zeugen des Vorfalls werden dringend gebeten, sich mit der Neuwieder Polizei unter der Rufnummer 02631/8780 in Verbindung zu setzen.



