Neuwied/Engers – Verkehrsunfall mit Flucht

An dem Fahrzeug, ein silberfarbener VW Passat, entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite.

Derzeit liegen keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Neuwieder Polizei unter der Rufnummer 02631/878-0 in Verbindung zu setzen.



