Neuwied – Nötigung im Straßenverkehr auf der B 256 durch einen Autokorso

Am Samstag, den 02.12.2023, gingen gegen 14:15 Uhr mehrere Meldungen von Verkehrsteilnehmern über einen Autokorso auf der B 256 zwischen der Anschlussstelle Melsbach und der Anschlussstelle Oberbieber ein, durch den der Verkehr auf der Bundesstraße stark ausgebremst und über einen längeren Zeitraum verlangsamt wurde.

Symbolbild Foto: dpa





Die Fahrzeuge aus dem Autokorso und deren Insassen konnten in der Folge im Stadtgebiet Neuwied beim Abbrennen von Pyrotechnik angetroffen werden, die Personalien der verantwortlichen Personen wurden festgestellt.



Die Polizeiinspektion Neuwied hat ein Strafverfahren wegen dem Verdacht der Nötigung im Straßenverkehr und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wg. dem Abbrennen von Pyrotechnik eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 02631/878-0 an die Polizeiinspektion Neuwied zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle

POK Mattern

Telefon: 02631/878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell