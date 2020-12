Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 14:50 Uhr

Neuwied

Neuwied, Kirchstraße: Unfallflucht – Zeugen gesucht!

In der Zeit zwischen Samstag, 07.11.2020, 16.00 Uhr, und Sonntag, 08.11.2020, 10.00 Uhr, beschädigte ein vorbeifahrendes Fahrzeug einen in Neuwied, Kirchstraße, in Höhe der Hausnummer 65 geparkten Ford.