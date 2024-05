Neuwertiger Roller entwendet

Anzeige

Der Roller wurde durch den Geschädigten im rückwärtigen Bereich seines Wohnhauses abgestellt und mittels Lenkradschloss gesichert. Es handelt sich um einen neuwertigen weißen Aprilia Roller mit roten und schwarzen Applikationen, ohne Versicherungskennzeichen. Es gibt Hinweise auf mehrere Jugendliche. Die Gruppe wurde am 11.05.2024 gesehen, wie sie einen Feldweg in Richtung Döttesfeld befuhren. Von einem örtlichen Bezug der Täter zu den Ortslagen Eichen/Döttesfeld ist daher auszugehen. Die PI Altenkirchen bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise, insbesondere zu der Gruppe Jugendlicher.



