Neunjährige Fahrradfahrerin durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 27.04. kam es gegen 16:55 Uhr in Weitefeld zu einem Verkehrsunfall zwischen dem PKW VW eines 22-jährigen und einen neunjährigen Kind, welches mit seinem Fahrrad unterwegs war.

Beide befuhren die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte, wobei das Kind auf dem Gehweg fuhr. Im Bereich einer Überquerungshilfe fuhr das Kind plötzlich und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn, um die Straßenseite zu wechseln. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW, wodurch das Kind mit seinem Fahrrad stürzte.



Das Kind erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Hämatomen. Dennoch wurde das Kind vorsichtshalber zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und am Kraftfahrzeug entstand jeweils leichter Sachschaden.



