Neue Bezirksdienstbeamtinnen bei der Polizei Neuwied im Amt

Nachdem mit Ablauf des letzten Jahres Polizeihauptkommissar Michael Leibauer als Bezirksdienstbeamter für die Neuwieder Stadtteile Irlich und Feldkirchen sowie die Ortsgemeinde Leutesdorf in den Ruhestand getreten ist, hat Polizeihauptkommissarin Christine Trimborn zum Jahreswechsel die Nachfolge angetreten. Ebenfalls bereits seit dem letzten Jahr neu im Amt als Bezirksdienstbeamtin ist Polizeihauptkommissarin Sarah Kowal. Sie ist verantwortlich für den Bereich der Neuwieder Innenstadt vom Schlosspark bis zur Straße Hofgründchen. Der Bezirk beinhaltet unter anderem das DRK-Krankenhaus, den Bahnhof, die St. Matthiaskirche sowie das Rhein-Wied-Gymnasium und wurde zuvor durch den Bezirksdienstbeamten Polizeihauptkommissar Klaus Heidger betreut. Polizeihauptkommissar Heidger hat den Bezirk der südöstlichen Vorstadt von Polizeihauptkommissar Volker Runkel übernommen, der ebenfalls im letzten Jahr in den Ruhestand getreten ist.



Der Leiter der Polizeiinspektion Neuwied, Polizeioberrat Matthias Päselt, gratulierte den beiden Beamten zu ihren neuen Ämtern und zeigte sich erfreut, dass der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Koblenz zwei erfahrene Neuwieder Polizistinnen für diese wichtige Aufgabe ausgewählt hat. Die beiden Beamtinnen waren zuvor mehrere Jahre im Wechselschichtdienst in Neuwied tätig, Polizeihauptkommissarin Kowal zudem als Jugendsachbearbeiterin bei der Polizeiinspektion Neuwied. Die neuen Bezirksbeamtinnen freuen sich auf ihre zukünftige Aufgabe und bekundeten, dass sie sich als Ansprechpartner für ihre Bürgerinnen und Bürger, und als Bindeglied der Polizei zu ihrer kommunalen Verwaltung, sehen. Die Bezirksbeamten bearbeiten zudem alle anfallenden Straftaten in ihrem Bezirk, mit Ausnahme von Jugenddelikten und schwerer Kriminalität.



Polizeihauptkommissarin Kowal ist von Montag bis Mittwoch von 8-12 Uhr unter der Telefonnummer 02631/878-122 und Polizeihauptkommissarin Trimborn Montag, Mittwoch und Freitag von 8-13 Uhr unter der Rufnummer 02631/878-131 erreichbar. Persönliche Terminvereinbarungen sind möglich.



