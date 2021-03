Neitersen -Täterfestnahme nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Sonntag, 21.03.2021, gegen 23.55 Uhr, wurde der PI Altenkirchen eine Person gemeldet, die in der Ortslage Neitersen, Rheinstraße, mehrere Gebäude mit Farbe besprühte.



Die sofort entsandten Polizeibeamten konnten den Täter nach einem Hinweis eines Anwohners nur wenige Minuten später in der Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen. Bei dem 25-jährigen, alkoholisierten Mann wurde diverses Beweismaterial sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Entlassung des Beschuldigten.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden mehrere Wände an verschiedenen Gebäuden besprüht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000.- Euro.



