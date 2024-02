Nachtragsmeldung-Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Der 84-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr die B8 von Weyerbusch kommend in Richtung Altenkirchen. Der 57-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr die B8 in entgegengesetzter Richtung. Er beabsichtigte nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Mercedes und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die B8 musste für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.



