Nachtragsmeldung zur Presseerstmeldung vom 27.02.2024, 16:35 Uhr Menschenrettung aus einem Steilhang

Am 27.02.2024, gegen 16:24 Uhr erreicht die Polizeiinspektion Altenkirchen ein Notruf, dass sich mehrere Personen im Bereich der Sieg in 57577 Hamm in einer Zwangslage befänden.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach dem ersten Ermittlungsstand wurde bekannt, dass sich drei Personen in einem Steilhang, oberhalb der Sieg, Bereich Auermühle in einer bedrohlichen Situation befanden. Die zwei Erwachsenen, ein 10 Jahre altes Kind sowie zwei Hunde konnten sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien, sodass entsprechende Rettungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Die Patchworkfamilie beabsichtigte während eines Spazierganges Dekorationsgegenstände sammeln zu wollen. Hierzu folgten sie einem unbefestigten Pfad in den, zur Sieg abfallenden, Steilhang.

Aufgrund der Bodenbeschaffenheit und des starken Gefälles, gelang es der Personengruppe nicht mehr, sich aus eigener Kraft aus der misslichen Lage zu befreien. Letztendlich wurden die Hilfsbedürftigen durch Kräfte der Feuerwehr mittels Material zur Absturzsicherung aus der, etwa 50 m oberhalb der Sieg befindlichen Gefahrenzone gerettet und anschließend unter Hinzuziehung eines Schlauchbootes in Sicherheit gebracht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten zu beklagen. Insgesamt waren bei dem Rettungseinsatz 35 Kräfte der Feuerwehr, der Polizei, des DLRG sowie des DRK im Einsatz



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

PI Altenkirchen



Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Telefon: +49 2681 946-0

Telefax: +49 2681 946-100

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell