Nachtragsmeldung zur Presseerstmeldung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 31.01.2024, 12:32

Symbolbild Foto: dpa

Die Situation konnte durch den Einsatz starker Kräfte der Polizei Betzdorf in wenigen Minuten aufgeklärt und bereinigt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalinspektion Betzdorf übernommen und dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat einen Pressevorbehalt ausgesprochen. Es wird daher gebeten von weiteren Nachfragen an die Polizei abzusehen und sich unmittelbar an die Staatsanwaltschaft Koblenz zu wenden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf

Marcel Schneider, PR



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell