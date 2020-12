Kirchen

Nachtragsmeldung zur Presseerstmeldung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 22.12.2020, 09:34 Uhr – Bahnunfall am Bahnhof Kirchen (Sieg)

Am Dienstag, den 22.12.2020 um 08:52 Uhr wurde der Polizeiinspektion Betzdorf ein Bahnunfall am Bahnhof in Kirchen (Sieg) gemeldet.