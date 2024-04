Dierdorf

Nachtragsmeldung zum Wohngebäudebrand in Dierdorf

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Wie bereits berichtet, wurde die Polizeiinspektion Straßenhaus am heutigen Samstag gegen 13:08 Uhr über einen Brand in einem Wohnhaus in Dierdorf-Brückrachdorf informiert.