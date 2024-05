Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend gegen 23:35 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L267 zwischen Raubach und Dierdorf-Wienau.

Anzeige

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Eines der Fahrzeuge, ein VW Arteon, war mit vier Personen besetzt. Die 28-Jährige Fahrzeugführerin sowie ein im Fahrzeug befindliches 6-Jähriges Kind wurden schwer verletzt. Die 25-Jährige Beifahrerin wurde nur leicht verletzt, ein im Fahrzeug befindliches 8-Jähriges Kind wurde schwerst verletzt.

Der entgegenkommende 28-Jährige Fahrzeugführer eines Audi A3 erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die L267 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Letzte Straßenreinigungsarbeiten werden aktuell noch durchgeführt.

Es wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs beauftragt.



Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell