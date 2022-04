Nachtragsmeldung zu heute 10:58 – Vermisstensuche nach 82-jähriger

Die Suchmaßnahmen nach der 82-jährigen Vermissten aus Flammersfeld dauern an. Zahlreiche Helfer der freiwilligen Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen sowie starke Polizeikräfte suchten heute den zweiten Tag in Folge sowohl fußläufig als auch mit Spürhunden, Drohnen und Hubschrauberunterstützung die Wald- und Feldgebiete zwischen Flammersfeld und Ahlbach ab. Die Vermisste war gestern zur Mittagszeit letztmalig in Ahlbach durch eine Zeugin gesehen worden.

Die Vermisste war gestern zur Mittagszeit letztmalig in Ahlbach durch eine Zeugin gesehen worden. Dort verliert sich ihre Spur. Aktuell wird von einer hilflosen Lage bzw. einem Unglücksfall der Seniorin ausgegangen. Diese hatte am Vormittag des 18.04.2022 selbstständig und ohne Begleitung das Pflegeheim in Flammersfeld verlassen um einen Spaziergang zu unternehmen.

Sollte den Bewohnern im Raum Flammersfeld-Ahlbach-Kescheid-Orfgen-Rott am gestrigen oder heutigen Tag in den Ortslagen oder auf Feld-und Waldwegen eine ältere Frau ca. 80 Jahre mit kurzen weißen Haaren, Brille, dunkelblauer Hose und blau-kariertem Oberteil begegnet sein, so bittet die Polizei Altenkirchen um Mitteilung.



