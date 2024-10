Nachtragsmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf B42

Ein 50-jähriger Fahrzeugführer eines Renault Kangoo kam aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem LKW zusammen. Aufgrund des Zusammenstoßes war der Fahrzeugführer in seinem PKW eingeklemmt und erlag anschließend noch vor Ort an seinen Verletzungen. Die B42 musste für die Dauer von fast 6h in beide Richtungen gesperrt werden. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Unkel und Rheinbreitbach, des Rettungsdienstes aus Königswinter sowie der Polizei Linz am Rhein und des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Verkehrsdirektion Koblenz.



