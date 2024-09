Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall im Bereich Asbach/L272

Am 27.09.2024 gegen 14:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich Asbach / L 272. Ein Motorradfahrer befuhr die L 272 aus Richtung Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Asbach.

In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen zusammen. Durch den Unfall wurde der 60 Jährige Fahrer aus dem Bereich NRW tödlich verletzt. Der Unfallgegner erlitt einen Schock. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die L 272 für fünf Stunden voll gesperrt.



