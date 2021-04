Nachtragsmeldung -Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 bei Meisenbach

Buchholz (Westerwald) / Meisenbach (ots) – Am 24.04.2021 kam es gegen 18:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 bei Meisenbach.



Der 51-jährige Unfallverursacher befuhr die B 8 aus Richtung Uckerath in Fahrtrichtung Kircheib. In Höhe Meisenbach versuchte er laut Zeugenaussagen ein vor ihm fahrendes Fahrzeug innerhalb einer Kurve zu überholen. Hierbei touchierte er beinahe einen entgegenkommenden PKW. Dadurch kam der Verursacher ins Schleudern und verließ die Fahrbahn nach rechts. Hier kollidierte er nach Durchfahrt eines Grabens frontal mit einem Baum. Im Fahrzeug wurden der Fahrer und 2 Kinder glücklicherweise nur leicht verletzt. Alle Insassen konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien.

Zum Zwecke der polizeilichen Unfallaufnahme war die B 8 zeitweise voll gesperrt.



