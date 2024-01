Nachtragsmeldung / Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 414 zwischen Kroppach und Altenkirchen

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa



Nach bisherigen Erkenntnissen wird von folgendem Unfallhergang ausgegangen:

Ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz befuhr die B 414, aus Richtung Kroppach kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen.

In einer Rechtskurve geriet er auf schneebedeckter Fahrbahn aus bislang unbekannter Ursache auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw VW Multivan.

Der Fahrer des Pkw Mercedes verstarb noch an der Unfallstelle.

Die 63-jährige Fahrerin des Pkw VW wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Dame erlitt schwere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Seitens der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde die Erstellung eines Gutachtens angeordnet.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Aus diesem Grund ist die B 414 weiterhin komplett gesperrt.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren Altenkirchen und Neitersen sowie die Polizei Altenkirchen.



