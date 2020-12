Archivierter Artikel vom 26.09.2020, 21:50 Uhr

Sofort wurden umfangreiche Rettungskräfte und Polizeikräfte zum Unfallort beordert.



Erste Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer eines Peugeot zunächst hinter einem Linienbus in Richtung Willroth fuhr. Der Fahrer scherte zum Überholen aus und übersah einen entgegenkommenden BMW. Neben dem Bus kam es zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Während der BMW auf der Fahrbahn verblieb, wurde der Peugeot in die Böschung abgewiesen. Die beiden Insassen des Peugeot wurden schwerverletzt, im BMW befanden sich insgesamt drei Insassen, wovon eine Person schwer, die anderen beiden leichtverletzt wurden. Zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen und der Durchführung der Unfallaufnahme musste die B256 voll gesperrt werden.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



