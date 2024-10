Nachtragsmeldung – Frontalzusammenstoß mit mehreren verletzten Personen

Anzeige

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer in Begleitung eines Beifahrers die L 265 in Fahrtrichtung Daufenbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet dieser am Ende eines Kurvenbereichs auf den neben dem Fahrbahnrand befindlichen Grünstreifen. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und es kam zur Frontalkollision mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW (besetzt mit einer Person). Alle Personen wurden im Zuge des Unfalls verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Transport des 19-jährigen Fahrzeugführers, welcher sich schwere Verletzungen zuzog, erfolgte mittels Rettungshubschrauber.



