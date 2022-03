Nachtragsmeldung der PI Straßenhaus zum Brand einer Lagerhalle in Ferntahl

Neustadt/Wied OT Fernthal (ots) – Am Mittwoch, den 16.03.2022 um 04:44 Uhr, wurde der der Polizeiinspektion Straßenhaus über die Intergierte Leitstelle in Montabaur eine unklare Rauchentwicklung mit Feuerschein im Industriegebiet Neustadt/Wied OT Fernthal gemeldet.

Vor Ort konnte eine in der Max-Planck-Straße befindliche Lagerhalle in Vollbrand stehend festgestellt werden.



Bei dem Brandobjekt handelt es sich um eine Lagerhalle eines kunststoffverarbeitenden Betriebes.



Ab 09:00 Uhr finden durch die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten statt, nachdem das Gebäude zum Großteil niedergebrannt ist.



Zu Verletzten kam es im Einsatzverlauf nicht.



Die Schadenshöhe liegt vermutlich im hohen 6-stelligen Bereich.



Hinweise zur Ursache liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei wartet derzeit auf die Beendigung der Löschmaßnahmen und die Möglichkeit, das Gebäude sicher zu betreten.



