Nachtragsmeldung: Brand eines Mehrfamilienhauses in Neuwied-Heddesdorf

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am 11.04.2024 kam es um 02:54 Uhr zur Meldung über den Ausbruch eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten in Neuwied-Heddesdorf.