Nachtrag zur Pressemitteilung vom 04.07.2024 „Angriff auf 32-jährige Bendorferin im Bereich Kunosteinstraße in Neuwied“

Anzeige





Die Tat hat sich am Donnerstag, 04.07.2024, zwischen 14.00 und 14.25 Uhr ereignet. Tatörtlichkeit ist die Kunosteinstraße im Stadtteil Neuwied Engers. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, maskiert, trug Handschuhe und einen schwarzen Kapuzenpulli. Er soll nach der Tat durch ein Gebüsch auf den angrenzenden Parkplatz des dortigen Netto-Einkaufsmarktes in der Bendorfer Straße geflüchtet sein und sich im Anschluss in bisher unbekannte Richtung entfernt haben.



Personen, welche Angaben zur Tat oder einem Tatverdächtigen machen können, werden nochmals gebeten, sich bei der Polizei in Neuwied zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell