Neuwied

Nachtrag zu „Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle in Anhausen“ Hier: Öffentlichkeitsfahndung.

Am 27.03.2021, um 21:02 Uhr, kam es zu einem versuchten Raubüberfall durch einen bewaffneten Täter auf eine Tankstelle in der Neuwieder Straße in Anhausen.