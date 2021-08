Nachtrag zu Pkw-Diebstahl mit Verfolgungsfahrt am 01.08.2021 in Kasbach-Ohlenberg und Unkel

In diesem Zusammenhang kam es zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in der Ortslage Unkel, die jedoch aufgrund der Fahrweise des Beschuldigten und der damit verbundenen potentiellen Gefahr für Unbeteiligte von der Polizei abgebrochen wurde. Der Beschuldigte konnte am Montag von der Linzer Polizei an seiner Wohnanschrift lokalisiert und festgenommen werden. Nach erfolgter erkennungsdienstlichen Behandlung ordnete eine Richterin die Vorführung beim zuständigen Haftrichter in Koblenz an. Nach Vorführung am Dienstag wurde ein Haftbefehl durch den zuständigen Richter erlassen und der Beschuldigte im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



