Nachtrag zu OTS vom 17.07.2024, 20:00 Uhr Diebespaar wird von Ladenmitarbeitern und Kindern verfolgt – Haftbefehl vollstreckt

Bei den beiden Jungs, mit dem schon im jungen Alter nötigen Gespür für polizeiliche Sachverhalte, handelt es sich um den 12-jährigen Eric und den 13-jährigen Lars aus der Verbandsgemeinde Kirchen.



Die beiden Jungs waren mit ihren Fahrrädern in der Ortslage von Mudersbach u.a. am REWE-Markt unterwegs und bekamen mit, dass aus dem Geschäft zwei Ladendiebe flüchteten. Das Pärchen wurde von Mitarbeitern des REWE verfolgt.

Der Mann, gegen den auch ein Haftbefehl vorlag, konnte von den Mitarbeitern unweit des Marktes gestellt werden.

Die Frau flüchtete über diverse Nebenstraßen und ging dann teilnahmslos wirkend die Straße entlang. Sie wurde jedoch unbemerkt und in sicherem Abstand von den beiden Jungs verfolgt und weiter beobachtet.

Als sich dann die Polizeistreife auf der Anfahrt zum Einsatzort näherte, zeigten die beiden Jungs sofort auf die Dame, so dass diese von der Polizei festgestellt werden konnte.

Die Frau führte noch diverses Diebesgut mit sich, dass im Anschluss wieder an den REWE-Markt ausgehändigt werden konnte.



