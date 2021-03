Nachtrag: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 17jährigen Vermissten aus Linz am Rhein

03.2021 vermisste 17jährige Jugendliche, konnte heute gg. 16 Uhr am Bahnhof in Limburg aufgegriffen werden.



Rückfragen bitte an:



Eventuelle Nachfragen, können am Dienstagmorgen, 16.03.2021 durch

folgende Behörde beantwortet werden:



Kriminalpolizei Neuwied



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



