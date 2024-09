Nachbarschaftsstreitigkeiten – gefährliche Körperverletzung

Im Rahmen von Nachbarschaftsstreitigkeiten schlug ein 56-jähriger aus Rheinbreitbach seinem 53-jährigen Kontrahenten am Samstagnachmittag mit einer Dachlatte mehrfach auf Körper und Kopf und verletzte ihn hierbei.

Der 53-jährige Geschädigte sah sich zuvor in seiner Ruhe gestört und betrat gegen den Willen des 56-jährigen Nachbars dessen Grundstück, um ihn zur Ruhe zu ermahnen. Daraufhin griff dieser seinen Nachbarn an. Die Polizei Linz ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung und hat eine Strafanzeige aufgenommen.



