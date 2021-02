Nach Verkehrsunfall geflohen – Hinweise auf Verursacher erbeten

Der Besitzer eines PKW parkte am 24.02.2021 gegen 17:30 Uhr längs zum Fahrbahnverlauf der Bachstraße in Höhe der Hausnummer 5. Als er am 25.02.2021 gegen 14:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte waren der Kühlergrill und sämtliche Kunststoffteile an der Fahrzeugfront beschädigt.

Neuwied (ots). Neuwied – Der Besitzer eines PKW parkte am 24.02.2021 gegen 17:30 Uhr längs zum Fahrbahnverlauf der Bachstraße in Höhe der Hausnummer 5.

Als er am 25.02.2021 gegen 14:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte waren der Kühlergrill und sämtliche Kunststoffteile an der Fahrzeugfront beschädigt. Dem Schadensbild folgend muss der Verursacher vollflächig mit dem parkenden PKW zusammengestoßen sein.

Von dem Verkehrsunfallveruracher fehlt jede Spur.



