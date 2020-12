Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 08:40 Uhr

In der Nacht zum Sonntag befuhr ein 36jähriger Autofahrer aus Puderbach die Strecke in der Alteck in Richtung Anhausen.

Auf der regennassen Fahrbahn kam er in einer Linksurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Dann kümmerte er sich jedoch nicht um den entstandenen Schaden sondern fuhr weiter. Später konnte der Verantwortliche durch die Polizei in Straßenhaus ermittelt werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 2,24 Promille. Die in einem solchen Fall obligatorische Sicherstellung des Führerscheins konnte nicht durchgeführt werden, weil der Puderbacher diesen wegen eines ähnlich gelagerten Falles bereits abgegeben hatte.



