Am Mittwochmorgen gegen halb neun befuhr ein Wohnmobil die Landstraße von Datzeroth kommend in Richtung Altwied.

Hinter der Laubachsmühle kam dem Fahrzeug in einer leichten Kurve ein weißer Kleintransporter in der Größe eines Sprinters entgegen. Dieser Sprinter ist dann auf den anderen Fahrstreifen geraten und hat am Wohnmobil nicht unerheblichen Schaden verursacht. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr dann in Richtung Datzeroth weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



