Mutwillige Beschädigung an PKW

Im Zeitraum 23.12.2023, 17:00 Uhr bis 24.12.2023, 11:30 Uhr wurde ein in der Kölner Straße in Mudersbach vor einer Apotheke geparkter PKW durch Unbekannte mutwillig beschädigt.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Am PKW wurde der linke Vorderreifen zerstochen, zudem wurde die gesamte Fahrerseite zerkratzt.

Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0.



