Mülltonnenbrand in der Silvesternacht

Am 01.01.2024 kam es gegen 02 Uhr zu einem Mülltonnenbrand in Rheinbrohl.

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Brandursächlich war vermutlich ein abgebranntes Feuerwerk, das noch nicht vollständig abgekühlt war. Dieses wurde neben der Mülltonne abgelegt und führte wohl durch die Restwärme zu dem Brand. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. An der Gebäudefassade sowie an einem angrenzenden Carport entstanden durch die Hitzeentwicklung Sachschäden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

PHK Floeth



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell