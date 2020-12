Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 07:20 Uhr

Mudersbach

Mudersbach- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fahrerin

Am 08.09.2020, gegen 08:00 Uhr befuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die abschüssige Bergstraße im Ortsbereich Mudersbach in Richtung Bundesstraße 62. Im Verlauf der Strecke prallte die Fahrerin infolge unachtsamer Fahrweise, gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw.