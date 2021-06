Mudersbach

Mudersbach – Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Am 24.06.2021, in der Zeit von 11:45 bis 12:30 Uhr verursachte ein Pkw-Fahrer auf dem Rewe-Markt Kundenparkplatz in Mudersbach OT Niederschelderhütte einen Sachschaden an einem geparkten Fahrzeug.