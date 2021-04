Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 13:00 Uhr

Mudersbach

Mudersbach- Radfahrer stürzt mit seinem Pedelec; Schutzhelm verhindert schwere Verletzung

Am 27.02.2021, gegen 15:10 Uhr befuhr ein 28-jähriger mit seinem Pedelec, einen Waldweg in der Verlängerung der Barbarastraße in Mudersbach.