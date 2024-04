Mudersbach

Mudersbach- Pressesofortmeldung – Verkehrsunfall mit Vollsperrung B62

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Wegen eines Verkehrsunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen und 7 leichtverletzten Insassen ist die B62 in der Ortslage Mudersbach am Ortsausgang in Richtung Siegen derzeit voll gesperrt.