Mudersbach – Diebstahl einer Ortstafel

Am 19.04.2022 wurde von einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei festgestellt, dass die Ortstafel in Mudersbach OT Niederschelderhütte gestohlen wurde.

Die Tafel befand sich am Ortseingang Landesgrenze NRW. Bei dem Diebstahl wurde außerdem der Rohrrahmen beschädigt.

Hinweise zum Täter an die Polizeibezirksdienst Mudersbach oder die PI Betzdorf.



